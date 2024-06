Der neue Landrat Martin Brandl (CDU) wurde am Sonntag gewählt. Ein Blick auf drei wichtige Zahlen und ganz unterschiedliche Ergebnisse in den Verbandsgemeinden.

Mit 50,0 Prozent hat CDU-Kandidat Martin Brandl nach einem spannenden Wahlabend die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Die nächste wichtige Zahl ist die 48: Denn Brandl erhielt 31.369 der gültigen Stimmen, auf seine fünf Konkurrenten waren insgesamt 31.321 Stimmen entfallen. Doch entscheidend waren 24 Stimmen: Diese waren dafür ausschlaggebend, dass Brandl die absolute Mehrheit erreicht hatte. Diese Zahl erhält man, wenn man die Zahl der gültigen Stimmen (62.690) durch 2 teilt und das Ergebnis von Brandl davon abzieht.

Dafür, dass der Abend zum Wahlkrimi wurden, waren die sehr unterschiedlichen Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken verantwortlich. Mal hatte Brandl die absolute Mehrheit, dann wieder nicht. Bei einer möglichen Stichwahl wäre je nach Verbandsgemeinde jeweils ein anderer Kandidat zum Duell angetreten.

Deshalb ist hier ein Blick darauf, wie die Stimmen im Kreis verteilt sind: In der Stadt Wörth bekommt Martin Brandl (CDU) keine absolute Mehrheit, sondern 49,7 Prozent. Den zweiten Platz nimmt Ziya Yüksel (SPD) ein, mit 16,2 Prozent. Der dritte Platz geht an Bernd Schattner (AfD) mit 15,1 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Barbara Christina Merz (Grüne) mit 7,9 Prozent, Volker Hardardt (Freie Wähler) mit 7,6 Prozent und Nicolas Schwarz (Die PARTEI) mit 3,5 Prozent.

Auch in der Verbandsgemeinde Kandel konnte Brandl (CDU) mit 47,5 Prozent keine absolute Mehrheit erringen. Yüksel (SPD) liegt auch hier mit 17,6 Prozent auf dem zweiten Platz, AfD-Mann Schattner mit 14,3 Prozent auf Platz drei. Platz vier geht in der VG Kandel an Volker Hardardt mit 9,2 Prozent, Platz fünf an Barbara Christina Merz (Grüne) mit 7,6 Prozent. Für die PARTEI konnte Nicolas Schwarz sogar 4 Prozent der Stimmen einholen.

Ein Blick auf Details: In der kleinsten Ortsgemeinde Vollmersweiler gingen nur 39,4 Prozent an CDU-Mann Brandl, dafür 26 Prozent an den SPD-Kandidaten Yüskel. In Minfeld kommt Volker Hardardt (Freie Wähler) auf 13,6 Prozent, in Erlenbach auf 15,8 Prozent und damit sogar auf Platz drei.

In der Verbandsgemeinde Hagenbach kam Brandl (CDU) auf 56,3 Prozent. Auch hier liegt SPD-Kandidat Yüksel mit 15,4 Prozent auf Platz 2 , gefolgt von Schattner (AfD) mit 14 Prozent. Die Grünen-Kandidatin Merz kommt auf 6,3 Prozent, Hardardt (Freie Wähler) auf 5,1 Prozent und Nicolas Schwarz (Die PARTEI) auf 2,9 Prozent. Zwei Zahlen seien hier noch extra genannt: In Scheibenhardt kommt CDU-Kandidat Brandl sogar auf 61,9 Prozent, in Neuburg kommt SPD-Kandidat Ziya Yüksel auf 19,9 Prozent.

Klar die absolute Mehrheit eingefahren hat Brandl (CDU) in der Verbandgemeinde Jockgrim mit 56,3 Prozent. Platz zwei geht an Bernd Schattner (AfD) mit 16,7 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Ziya Yüksel (SPD) mit 10,3 Prozent, Volker Hardardt (Freie Wähler) mit 7 Prozent, Barbara Christina Merz (Grüne) mit 6,5 Prozent und Nicolas Schwarz (Die PARTEI) mit 3,2 Prozent.

Besonders deutlich war der Zuspruch für Brandl in Neupotz: In der Gemeinde kommt der CDU-Kandidat auf 62,8 Prozent. Nach Schattner (AfD) mit 13,2 Prozent kommt Volker Hardardt (Freie Wähler) mit 9,3 Prozent auf Platz drei.

Die Verbandsgemeinde Rülzheim, Heimat des künftigen Landrats, hatte am Wahlabend mit 58,7 Prozent klar für Martin Brandl gestimmt. Schattner (AfD) kam mit 17,5 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Ziya Yüksel (SPD) mit 10,4 Prozent auf Platz drei. Hardardt (Freie Wähler) bekam 6,5 Prozent, Merz (Grüne) 4 Prozent und Nicolas Schwarz (Die PARTEI) 2,8 Prozent. In der Gemeinde Kuhardt war Martin Brandl (CDU) mit 65,7 Prozent besonders stark, in Rülzheim kam Bernd Schattner (AfD) auf 18,9 Prozent.

Mit 51,3 Prozent konnte Brandl (CDU) in der Verbandsgemeinde Bellheim knapp die absolute Mehrheit holen. 18,3 Prozent gingen an Bernd Schattner (AfD), Platz drei geht hier an Volker Hardardt (Freie Wähler) mit 11,4 Prozent. Ziya Yüksel (SPD) bekam 11,2 Prozent, Barbara Christina Merz (Grüne) 4,8 Prozent und Nicolas Schwarz (Die PARTEI) 3,1 Prozent. Auch hier der Blick auf zwei Details: In Knittelsheim kommt Brandl (CDU) auf 61 Prozent. In Zeiskam kommt Hardardt (Freie Wähler) auf 18 Prozent.

Breit gestreut sind die Stimmen in der Verbandsgemeinde Lingenfeld: Brandl (CDU) kommt auf 38,7 Prozent, Volker Hardardt (Freie Wähler) auf 19,6 Prozent, Bernd Schattner (AfD) auf 18,2 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Ziya Yüksel (SPD) mit 15 Prozent, Barbara Christina Merz (Grüne) mit 5,5 Prozent und Nicolas Schwarz (Die PARTEI) mit 3 Prozent. In Lustadt, der Gemeinde, in der Volker Hardardt Ortsbürgermeister ist, kommt der Kandidat der Freien Wähler mit 26,8 Prozent auf den zweiten Platz. In der Ortsgemeinde Westheim kommen Yüksel (SPD) und Schattner (AfD) mit jeweils 19,3 Prozent zusammen auf Platz drei. Platz zwei geht auch hier an Hardardt mit 20,5 Prozent.

In der Stadt Germersheim liegt Brandl (CDU) mit 41,8 Prozent auf Platz 1. Hier konnte Schattner (AfD) mit 26,5 Prozent sein bestes Ergebnis holen. Platz drei geht an Yüksel (SPD) mit 14,8 Prozent, auf den weiteren Plätzen folgen Hardardt (Freie Wähler) mit 7,6 Prozent, Merz (Grüne) mit 5,9 Prozent und Schwarz (Die PARTEI) mit 3,5 Prozent.