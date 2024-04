Die Sanierung der Klosterstraße steht an. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage sagt Bürgermeister Marcus Schaile (CDU), dass direkt nach Ostern es mit allen Beteiligten ein Baugespräch geben wird. Baubeginn soll dann im Mai sein. Begonnen wird – wie ursprünglich auch geplant – mit dem Bauabschnitt vom Abgang Musikschule und Eingang des Unigeländes bis zur Fronte Beckers. In einem weiteren Bauabschnitt werde danach bis zur Queichbrücke auf Höhe des Hotels Kurfürst und Restaurants Il Gambero begonnen. Schaile rechnet, dass die Bauarbeiten bis Anfang Sommer 2025 beendet sein sollen. Es kommt aber immer darauf an, „was wir im Untergrund finden“, schränkt der Bürgermeister nach den während der Sanierung der Straße An der Hochschule gemachten Erfahrungen ein. Dort wurden Leitungen gefunden, die auf keiner Karte verzeichnet waren, und ein Festungsbauwerk, welches das Land als erhaltenswert eingestuft hatte.