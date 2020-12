Unternimmt die Verbandsgemeinde Kandel genug, um die Grundschüler in Kandel, Minfeld und Freckenfeld vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen? Wäre es nicht an der Zeit, Raumluftreinigungsgeräte anzuschaffen? Diese Frage stellte das Windener Ratsmitglied Christoph Foos in seiner Funktion als Klassenelternsprecher an der Grundschule Minfeld per Mail an den Kandeler Verbandsbürgermeister. Volker Poß sieht Lehrer und Schüler mit den bisherigen Vorgaben ausreichend geschützt.

Bei einem Termin mit einem Hersteller habe dieser die Technik solcher Luftreinigungsgeräte plausibel gemacht, sagte Poß auf Anfrage. „Aber Vorbehalte gegen die Geräte sind nach wie vor da“, sagt der Bürgermeister und verweist auf eine entsprechende Beurteilung des Umweltbundesamtes. „Deshalb sind wir bei der Ausrüstung von Klassenzimmern sehr zurückhaltend.“

In der Grundschule Kandel gibt es eine moderne Lüftungsanlage, bei der nun häufiger die Filter ausgetauscht werden. In den Grundschulen Minfeld und Freckenfeld werden weiter die Klassenräume häufiger gelüftet. „Klar, wenn ich lüfte wird es mal kurz kalt“, aber das sei bei richtigem Lüften durchaus zumutbar. „Das erscheint mir nach wie vor der beste Schutz.“

Als Pilotversuch hatte der Jockgrimer Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) alle vier Grundschulen der Verbandsgemeinde mit je einem Luftreinigungsgerät ausstatten lassen. Diese werden allerdings nicht in Klassenräumen eingesetzt, dort wird weiter regelmäßig gelüftet. Die Geräte stehen in den Räumen, in denen die Ganztagskinder zu Mittag essen.