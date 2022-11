Unbekannte brachen auf einer Baustelle in der Hauptstraße in Bellheim einen Baucontainer auf und entwendete eine Kaffeemaschine. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen Donnerstag, 27. Oktober, 14 Uhr, und Dienstag, 2. November, 7 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.