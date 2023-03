Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Impfzentrum Wörth wird in jedem Fall wieder hochgefahren. Am Dienstag entscheidet sich, ob als Landesimpfzentrum oder unter kommunaler Regie. Der Landrat nennt schon einen möglichen Starttermin und die erste verfügbare Charge an Impfdosen. Der Amtsarzt mahnt indes, dass Impfungen alleine nicht ausreichen werden.

Auf einmal geht alles ganz schnell: Bei einer kurzfristig einberufenen Sitzung des Kreisausschusses wurde am frühen Montagabend der Grundstein für die Reaktivierung des Impfzentrums im Hafengebiet