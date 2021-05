Das Café des Hofguts Holzmühle ist seit fast einem Jahr geschlossen. Gästezimmer stehen derzeit nur Geschäftsreisenden zur Verfügung. Der Mühlenladen ist aber weiter geöffnet und verzeichnet starken Zulauf. Produkte können jetzt auch online bestellt werden. Aber es gibt auch etwas, das Kunden traurig stimmen wird.

Das eigene Brot zu backen, liegt derzeit offenbar voll im Trend. So komisch es klingt – dank Pandemie. „Corona bietet auch die Chance zur Veränderung“, betont Geschäftsführer Bernd Louis. Nur zu jammern, kommt für ihn nicht infrage: „Als Unternehmer habe ich die Aufgabe, etwas zu unternehmen. Ich muss auf Veränderungen reagieren“, betont er – und meint damit den neuen Online-Shop. Seit 7. Januar können Kunden dort Produkte bestellen. Schon vor etwa fünf Jahren hatte Louis erstmals einen Online-Shop eingerichtet. „Der Shop wurde damals nicht richtig beworben, etwas stiefmütterlich behandelt und ist eingeschlafen. Aus heutiger Sicht ist es versäumt worden, moderne Medien zu nutzen“, sagt er selbstkritisch. Aber damals sei das „noch relativ aufwendig, nicht so selbstverständlich wie heute“ gewesen.

Neue Kunden durch ausverkaufte Supermärkte

Auch während des ersten Lockdowns blieb Louis noch keine Zeit, darüber nachzudenken: „Weil wir so beschäftigt waren“, der Laden sehr gut lief. Vor allem im Februar gab es Hamsterkäufe. Und ab März waren „viele Produkte, wie zum Beispiel Mehl, in den Supermärkten nicht mehr verfügbar“. Folge: Immer mehr Kunden, von denen etwa jeder vierte zum Stammkunden wurde, kauften in der Mehlmanufaktur ein: „Bei uns ist nie etwas ausgegangen. Das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Es sind sehr viele neue Kunden gekommen.“ Als sich der zweite Lockdown abgezeichnet hatte, entschloss sich Louis, Waren auch wieder online zu verkaufen.

Künftig Kunden in einem noch größeren Radius zu erreichen, dieses Mal die Neuerung „in den neuen Medien richtig zu bewerben“ – und den Shop auch über die Pandemie hinaus zu betreiben, ist sein Plan. Nach Weihnachten machte er sich an die Arbeit. Nur für die Grafik griff Louis auf einen Profi zurück: „Ich war überrascht, wie schnell das gegangen ist“, resümiert er. Und freut sich über den sich schnell abzeichnenden Erfolg: „Ich habe mich gefreut, als ich gemerkt habe, dass man über gezielte Werbung Bestellungen beeinflussen kann.“ Kunden aus der Region haben den Vorteil, Produkte online vorbestellen und dann abholen zu können. Die Bestellung wird aber auch ans Auto gebracht oder zu Kunden geliefert.

Geschäftsgebiet über den Rhein ausgedehnt

Die meisten Kunden kommen aus der Süd- und Vorderpfalz, aber auch aus dem Rhein-Neckar- und badischen Raum. Werbung lief bisher vor allem über persönliche Empfehlungen ab – mit Erfolg. Beim zweiten Lockdown waren Hamsterkäufe „so gut wie nicht mehr vorhanden“. Aber der Trend, Brot selbst zu backen, bleibt.

Genau darauf liegt ein Schwerpunkt der Mehlmanufaktur. Der Hauptumsatz wird „mit allem, was mit Backen zu tun hat“, erzielt. Neben diversen Mehlen und Getreiden gibt es auch Backzubehör, „Handwerkszeug, um richtig gutes Brot zu backen“. In der Beliebtheit „sehr stark zugenommen“ haben Brotbackmischungen – „auf rein natürlicher Basis, ohne Zusätze“: „Das ist ein Unterscheidungsmerkmal, spricht viele Kunden an.“ Laut Louis sind diese auch gut für Einsteiger geeignet und „unkompliziert in der Zubereitung“. Zudem gibt es Körner, Saaten, Müsli, Cerealien und Nudeln, darunter viele Bio-Produkte.

Mühlen-Café bleibt dauerhaft geschlossen

Gut ausgelastet sind normalerweise auch die Gästezimmer. Wegen des Lockdowns können Urlaubsgäste derzeit aber nicht kommen. Das Café ist seit Februar dicht. Und jetzt die schlechte Nachricht: Es bleibt dicht! „Wir haben das bisher sehr zurückhaltend kommuniziert. Der Entschluss steht aber fest“, betont Louis. Die viele Zeit, die das Café vereinnahmte, soll „nun anders investiert“ werden. In dem Raum werden die Hausgäste weiter frühstücken. Er wird „zu einer Art Wohnzimmer für Gäste, einer Lounge“ umgestaltet.

Info

www.hofgut-holzmuehle.de, www.die-mehlmanufaktur.de, https://m.facebook.com/hofgutholzmuehle. Öffnungszeiten für Besucher sind montags bis freitags, 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr, Telefon 07274 703204, E-Mail: info@hofgut-holzmuehle.de.