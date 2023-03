Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

KREIS GERMERSHEIM. Fast 90 Prozent aller Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind mittlerweile geimpft. Doch der Alltag in den Heimen hat sich kaum geändert. In den Heimen im Landkreis ist die Hoffnung auf Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zumindest innerhalb der Heime groß. Doch hierzu ist eine neue Landesverordnung nötig. Die Landesregierung deutet erste Lockerungen an.

„Ob geimpft oder nicht, das macht aktuell keinen Unterschied“, sagt Joachim Grabe, der Einrichtungsleiter des AWO Seniorenhaus in Jockgrim. Die geltende Landesverordnung für Alten-