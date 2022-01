Heiko Herzenstiel wird ab der kommenden Saison neuer Teammanager beim SV Büchelberg, aktueller Tabellenführer der Landesliga Ost Gruppe Süd. Der 41-jährige Landauer ist aktuell Trainer bei der SG Freckenfeld/Winden in der B-Klasse Ost. Dort hatte er sein Ausscheiden zum Rundenende nach vier Jahren frühzeitig angekündigt. Herzenstiel verfügt über erstklassige Kontakte und gilt in der südpfälzischen Fußballszene als bestens vernetzt. Als Spieler wurde er mit dem VTG Queichhambach 2012 Meister der Bezirksliga und spielte dann für den Verein in der Landesliga.

Bei seiner ersten Trainerstation bei der TSG Jockgrim gelang ihm gemeinsam mit dem Büchelberger Stefan Layer 2015 im zweiten Jahr das Double mit Kreispokalsieg und Aufstieg in die Bezirksliga als Meister der A-Klasse Süd. Mit Büchelbergs Mittelfeldregisseur Christian Liginger verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Die Trainer Sahin Pita und Kevin Apfel haben für die kommende Saison verlängert. Bis auf drei Ausnahmen haben alle Spieler für die Spielzeit 2022/2023 ebenfalls zugesagt: Zejdan Alili hört aus familiären Gründen auf, er wird zum dritten Mal Vater. Dominik Jäger wird ab Sommer Spielertrainer beim SV Erlenbach, Collins Osayande wechselt in der Winterpause zum Ligarivalen TSV Fortuna Billigheim/Ingenheim. Dafür kommen zur Rückserie zwei Neue von den Regionalliga-A-Junioren des FSV Offenbach: Neben Marvin Kespohl kehrt Jonah Eckert zu seinem Heimatverein zurück.