Etwa fünf Jahre lang hat der Allgemeinmediziner Alexander Gellner einen Nachfolger für seine Hausarztpraxis gesucht – vergeblich. Mitte Januar hat der 70-Jährige den Schlüssel umgedreht und sie geschlossen.

Inzwischen ist die einstige Praxis in der Postgrabenstraße 29a in Bellheim weitgehend ausgeräumt; es soll Wohnraum darin entstehen. Doch so ganz aufhören will Gellner nicht, im Gegensatz zu seiner Ehefrau Carmen. Sie ist ebenfalls eine promovierte Medizinerin. Mit ihr hat Gellner die Praxis viele Jahre lang zusammen geführt. Folglich macht er auf noch unbestimmte Zeit in der neuen Hausarztpraxis der „SüdpfalzDocs“ im Bellheimer Ärztehaus mit, wo er wochentäglich vormittags drei Stunden praktiziert. An Samstagen nicht mehr, die genießt er nun. „Ich war viele Jahre von morgens bis abends in der Praxis. Von 100 auf 0 runterfahren wäre nicht so gut“, weiß der erfahrene Mediziner. „Deshalb fahre ich jetzt mit halber Kraft.“ Außerdem wollte er seine Patienten nicht von heute auf morgen aufgeben. So behandelt er nach eigener Aussage in der Teampraxis oft noch Patienten, die vor Jahren als Kinder mit ihren Eltern zu ihm gekommen sind.

Bürokratie vom Hals

Froh ist er darüber, die „Bürokratie vom Hals“ zu haben. Er hat fünf Gesundheitsreformen mitgemacht, zahllose Abrechnungssysteme und zehn Gesundheitsminister, gibt Gellner zu Protokoll. Erleichterung beschert hat ihm der Computer, den er 1988 in seiner Praxis eingeführt hat, als der noch nicht so weit verbreitet war. „Aber er hat mich fasziniert.“ Das Programm, das ihm ein Kollege damals erstellt hat, hat er bis zuletzt benutzt, sagt Gellner. „Der Computer hat zwar die Abrechnung um den Faktor zwei erleichtert, aber die Bürokratie ist um den Faktor vier gestiegen. Aber das ist eine subjektive Einschätzung.“

Mit Blick auf die Umstände, die zur Eröffnung dieser Gemeinschaftspraxis führten, in der er nun arbeitet – Ärztemangel – verweist er auf die Unterschiede zu der Zeit, als er in Bellheim zu praktizieren begann: Damals gab es laut Gellner circa zehn Ärzte in sechs, sieben Praxen. Davon waren allein in der Postgrabenstraße sechs Ärzte in drei Praxen plus eine Kinderärztin zu finden, blicken Gellner und seine Frau zurück.

Anfänge in Rumänien

1953 in Rumänien geboren, schloss Gellner dort 1978 sein Medizinstudium ab. Nach zwei Jahren Tätigkeit an einer Klinik in Rumänien kam er 1980 nach Deutschland, wo er bis 1985 in zwei Düsseldorfer Kliniken arbeitete. Aufgrund privater Kontakte in die Pfalz verwundert es wenig, dass er im Oktober 1985 die Praxis des inzwischen verstorbenen Hausarztes Andreas Vilcins in Bellheim übernahm. Dazu gehörten auch zwei Praxishelferinnen und die Patienten, „nicht so viele wie jetzt“, also zum Zeitpunkt der Praxisschließung im Januar. Die Praxis hat sich laut Gellner „langsam positiv entwickelt“.

1990 ist seine Frau Carmen in die Praxis mit eingestiegen. Die promovierte Kinderärztin hat nach eigenen Angaben ebenfalls in Rumänien Medizin studiert und in der Praxis ihres Mannes dann einen entsprechenden Schwerpunkt gebildet, wodurch sich der Altersdurchschnitt der Patienten verjüngte. Mit der steigenden Anzahl Patienten verdoppelte sich auch die Zahl der Mitarbeiterinnen. Eine ging vor Kurzem in den Ruhestand, die anderen drei arbeiten nun in der Teampraxis, erzählen die Gellners, die einen erwachsenen Sohn haben.

Unterschiede zu heute

Unterschiede zwischen früher und heute? Früher mussten sie an Wochenenden mehr Verletzungen nach Schlägereien behandeln, erzählt Gellner. „Heute gehen die Leute eher in die Bereitschaftszentrale oder in eine Klinik.“ Ist ein besonderer Einsatz in Erinnerung geblieben? Einmal musste Alexander Gellner eine Tür eintreten, weil die Person dahinter nicht öffnen wollte und die Gefahr einer Selbsttötung bestand. Die betreffende Person kam dann laut Gellner vorübergehend in psychiatrische Behandlung. Regelmäßig wurde er früher zu Leichenschauen gerufen, sei es nach Selbsttötungen, natürlichen Todesfällen oder Tod nach Unfall. Sterbebegleitung bis zum Ende, Formulare und die Auseinandersetzung mit den Angehörigen, all das gehört auch zur Arbeit des Landarztes, weiß Gellner. Doch war ihm das schon vor seinem Studium klar. Schließlich war sein Vater, der später nach Deutschland übergesiedelt ist, Mediziner in Rumänien. „So habe ich das Landarztleben von klein auf kennengelernt und bin so reingerutscht.“

Schüsse im Hilfseinsatz

Für die Zeit des Ruhestandes haben sich die Gellners vorgenommen, das intensiver zu tun, was sie schon immer gern gemacht haben: reisen und Freunde in aller Welt besuchen – auch in Rumänien, wohin sie in den 1990er-Jahren des Umsturzes Hilfslieferungen organisierten, wo sie Hilfe leisteten, obwohl in Bukarest damals manchmal Schüsse fielen.