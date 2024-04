An drei Tagen wird in diesem Jahr das Loschter Handkeesfescht im Maiblumenwald gefeiert. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist traditionell einer davon. Dieses Jahr ist es der erste Festtag.

Das 1925 ins Leben gerufene Loschter Handkeesfescht feiert dieses Jahr seinen 99. Geburtstag. Wenn das Wetter mitspielt, werden am Eröffnungstag, am Mittwoch, 1. Mai, viele Tausend Besucher auf dem Festplatz erwartet. Die Schänken auf dem Platz öffnen um 9 Uhr und geben letztmals gegen 21.30 Uhr Essen und Getränke aus, denn Festende ist um 22 Uhr.

Traditionell wird an weiteren Tagen dem Handkeesbrot gehuldigt – je nachdem auf welchen Tag der 1. Mai fällt. Dieses Jahr ist es am darauffolgenden Wochenende. Am Samstag, 4. Mai, wird von 11 bis 23 Uhr gefeiert und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Natürlich gibt es neben Handkeesbroten auch weitere Speisen und Getränke, die von Familien oder Vereinen angeboten werden.

Dieses Jahr gibt es erstmals drei Fahrradabstellplätze, von denen zwei bewacht werden. Autofahrer haben die Möglichkeit kostenpflichtig nahe des Festplatzes zu parken. Das Ticket kostet laut Verein Loschter Handkeesfescht und der Handkeesfescht GmbH 5 Euro.

Ein Fernsehteam des SWR wird am Sonntag auf dem Fest zu Dreharbeiten für die Sendung „Stadt, Land, Quiz“ unterwegs sein. Lustadt tritt gegen Isny im Allgäu an. Es dreht sich natürlich alles um das Thema Käse. Der Verein bittet die Kandidaten des Ortes, RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Linda Weiss und die Handkeesfescht GmbH Vorsitzende Anette Kloos, zu unterstützen.