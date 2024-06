In der Verbandsgemeinde Lingenfeld zeigt sich: Wer mit seiner Leistung überzeugt, wird gewählt – egal, wie die allgemeine Stimmung ist.

SPD und Grüne gehören allgemein zu den Verlierern bei diesen Wahlen. Dieser Trend wird in der Verbandsgemeinde Lingenfeld nicht überall bestätigt. In Lingenfeld geht die SPD als Wahlsiegerin hervor: Markus Kropfreiter und sein Team überzeugen mit Sachpolitik, packen Themen an, die die Bürger bewegen – Stichwort: Gesundheitszentrum und die Ansiedlung eines weiteren Supermarkts.

Um die Sanierung der Goldberghalle und die Wiedereröffnung hat sich vor allem Ortsbeigeordneter Timo Freund von den Freien Wählern verdient gemacht – auch sie gehören zu den Gewinnern. Nicht nur in Lingenfeld und auf Verbandsgemeinde-Ebene, wo übrigens auch die Grünen punkten, sondern vor allem in Schwegenheim. Die FWG steht mit ihren Kandidaten für sachliche Realpolitik, betont Einigkeit und weiß, alle Parteien an einem Tisch zu vereinen. Genauso belohnen Wähler junge Menschen, die sich engagieren, ihre Meinung kundtun und gestalten wollen. Bestes Beispiel ist CDU-Politiker Christopher Hauß, der in Schwegenheim von Listenplatz 10 auf 1 gewählt wurde.

Es gibt sie also doch: Die positiven Seiten dieser Wahlen.