In Lingenfeld feiert in diesem Jahr eine ganz besondere musikalische Institution ihr 50-jähriges Bestehen. Der Gospelchor ist mit seinen Auftritten weit über den Ort hinaus bekannt. Im Gespräch mit den beiden Vorstandsmitgliedern Stefan Schreiner und Isabel Simon wird deutlich, was das Erfolgsgeheimnis ist und welche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr noch geplant sind.

Der Gospelchor Lingenfeld begann 1974 als Herzensprojekt des Gründers Meinhard Emling und hat sich über die Jahrzehnte zu einer Gemeinschaft entwickelt, die Generationen verbindet und begeistert.