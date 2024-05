Bei der 2019 ins Leben gerufenen Aktion „1000 Bäume für Rülzheim“ pflanzt der Gemeinde in unregelmäßigen Abständen im ganzen Ortsgebiet neue Bäume. So auch in den ersten Monaten dieses Jahres. Doch die Gemeinde benötigt Hilfe.

Mit dieser Aktion, so Vera Seelinger, die diese angeregt hatte, soll die Lebensqualität in Rülzheim nachhaltig verbessert werden. Bäume böten vieles, um dem Klimawandel zu begegnen. Die Ausgaben für zusätzliche Bäume seien „eine Investition in die Zukunft sowie Lunge und Gesicht von Rülzheim“. Seitdem der Gemeinderat diesem Vorschlag im Mai 2019 zugestimmt hatte, sind schon etliche Neupflanzungen vorgenommen worden.

In diesem Jahr kamen bis jetzt 70 neue Bäume und Sträucher dazu. Darunter unter anderem drei Schneebälle, vier Sanddorn, drei Geißblatt, drei Zerreichen, zwei Eschen, vier weiße Maulbeerbäume, drei Palmweiden, zwei Ulmen, eine armenische Eiche und fünf amerikanische Amberbäume. Neben Neupflanzungen wurden auch Ersatzpflanzungen vorgenommen, wie Julian Hartenstein von der Verbandsgemeindeverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Gepflanzt wurde auf dem Friedhof, den vier Kindertagesstätten, dem Grundschulgelände, der Sozialstation, auf diversen Spielplätzen, auf dem Kuhardter Kreisel, im Gewerbegebiet Nord IV, im Freizeitbereich sowie am Feldkreuz in Richtung Bellheim.

Da die neu gepflanzten Bäume rund 100 Liter Wasser pro Woche benötigen, um sie zu bewässern, ist der Bauhof auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen und sucht daher Gießpatinnen und -paten. Zehn Helfer hätten sich nach dem letzten Aufruf gemeldet, berichtet Klimaschutzmanager Simon Mauder. Doch durch die neuen Pflanzungen würden weitere benötigt, aktuell auf dem Friedhof.

Info

Anmeldung für die Übernahme einer Gießpatenschaft: s.mauder@ruelzheim.de oder 07272 70021028.