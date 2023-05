„Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter“ – unter diesem Titel steht eine öffentliche Gesprächsrunde zu dem sexuellen Missbrauch, den ein Priester in den 1970er- und 80er-Jahren in Germersheim und Sondernheim begangen hat. Sie findet am Samstag, 13. Mai, um 16 Uhr, in der Gaststätte Rhenania, Germersheim, statt. Teilnehmen werden Bernd Held, Leiter des Betroffenenbeirats im Bistum Speyer, Vertreter der Unabhängigen Aufarbeitungskommission sowie Alain Troubat, Gisela Deubig und Ingeborg Baldermann. Die drei Germersheimer Bürger engagieren sich für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche.