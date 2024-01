Michael Gaudier soll am 9. Juni zum Bürgermeister der Stadt Kandel gewählt werden. Der 64-jährige Unternehmer wurde am Dienstagabend vom CDU-Ortsverband einstimmig für dieses Amt nominiert.

Gaudier, seit den Kommunalwahlen 2019 Erster Beigeordneter der Stadt Kandel, führt seit Monaten bereits die Geschäfte der Stadt zusammen mit seiner Jutta Wegmann und Werner Esser. Er sei bereits auf Kurs und der beste Kandidat für das schwere Amt, meinte CDU-Vorsitzender Niklas Hogrefe zur Bewerbung von Michael Gaudier. „Ich kenne niemanden, der dermaßen viel Herzblut und Leidenschaft für die Stadt Kandel und seine Bürger mitbringt wie Michael Gaudier“, sagte Hogrefe bei der Versammlung des Ortsverbandes. Seine langjährige Erfahrung, seine Tatkraft und sein Geschick auch schwierige Verhandlungen zu meistern, sprächen eindeutig für ihn als Bürgermeister der Stadt. Er bringe die Eigenschaften mit, die Kandel in Zukunft brauche.

Gaudier selbst wünschte sich für Kandel vor allem Ruhe und Verlässlichkeit. Die Stadt benötige auch weiterhin Planungshoheit und Gestaltungsspielräume, damit das gesellschaftliche Leben nicht zum Erliegen komme. „Kandel befindet sich derzeit aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen in einer der aussichtslosesten Lagen, die ich seit Jahrzehnten erlebt habe“, so Gaudier. Er sei dennoch bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und gemeinsam mit dem Stadtrat an die Lösung der Probleme zu gehen. Dabei werde ihm seine Erfahrung als mittelständischer Unternehmer – die beiden Söhne stehen übrigens als Betriebsnachfolger bereit – zugute kommen. Kandel sei es wert, in eine verlässliche Zukunft geführt zu werden, meinte Gaudier und warb um Unterstützung.

Kandidatenliste für Stadtrat aufgestellt

Gaudier führt auch die Kandidatenliste der CDU für die Stadtratswahlen an, auf der bekannte und erfahrene Kommunalpolitiker stehen, aber auch Neueinsteiger aus allen Alters- und Berufsgruppen. Bei der Nominierung der Liste folgten die Mitglieder dem Vorschlag des Ortsvorstandes. Hier die Bewerber: Michael Gaudier, Gilda Moser, Volker Merkel, Birgit Eberle, Benjamin Gantz, Dirk Kunstmann, Jürgen Bauer, Nicole Schwinghammer, Julian Rödel, Judith Vollmer, Christoph Zorn, Torsten Beck, Maximilian Knies, Michael Zapf, Kerstin Dobler, Michael Brock, Florian Munsky, Peter Meier, Stefan Klein, Ursula Knies, Hans-Jürgen Nuß, Carolin Cronauer, Josef Vollmer, Harald Gebhardt, Niklas Hogrefe (Ersatzkandidat).

Ortsvorsitzender Niklas Hogrefe, der auch Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Kandel ist, möchte selbst für den Verbandsgemeinderat kandidieren. Er zeigte sich froh über das starke Bewerberfeld für den Stadtrat und einen kompetenten und erfahrenen Bürgermeisterkandidaten. „Jetzt liegt es an uns, die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Wochen und Monaten zu überzeugen“, so Hogrefe.

Zu Beginn der Versammlung war auch der Vorstand des CDU-Ortsverbandes neu gewählt worden. Vorsitzender bleibt Niklas Hogrefe. Stellvertreter: Volker Merkel, Schatzmeister: Benjamin Gantz, Schriftführerin: Gilda Moser. Beisitzer sind Birgit Eberle, Julian Rödel, Christoph Zorn, Stefan Klein. Mitgliederbeauftragte ist Judith Vollmer. Die beiden Landtagsabgeordneten Martin Brandl und Sven Koch, in dessen Wahlkreis 49 auch Kandel liegt, kündigten ihre Unterstützung an. Landratskandidat Brandl lädt alle Mitglieder zu einem Workshop über die künftige Kreispolitik ein, der am 7. Februar im Klosterhof in Kandel-Minderslachen stattfindet.