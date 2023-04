Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bauarbeiten in der Hauptstraße sorgen in der Rülzheimer Straße für mehr Verkehr und Ärger. Was dagegen getan wird. Außerdem soll es in Kürze mit der Südumgehung weitergehen: Unter anderem wird eine B9-Abfahrt gesperrt.

Die Hauptstraße von Bellheim ist wegen der Bauarbeiten zwischen der Einmündung Große Kirchstraße und Ortsausgang in Richtung Knittelsheim gesperrt. Deshalb