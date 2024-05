Gegen 15.10 Uhr stoppte die Polizei am Donnerstag ein auffällig schnell fahrendes Mofa in Richthofenstraße in Germersheim. Laut dem 17-jährigen Fahrer würde das Mofa bis zu 60 Stundenkilometer schnell fahren. Die Beamten stellten laut Polizeibericht technische Modifikationen an dem Mofa fest, welche der Jugendliche schlussendlich auch bestätige. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er allerdings nicht vorweisen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.