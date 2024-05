Nach einem Verkehrsunfall am Montag in Karlsruhe ist ein 75-Jähriger am Mittwochnachmittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Laut Polizei war der Mann auf dem Radweg gestürzt, nachdem eine 58-Jährige ihm in falscher Richtung entgegengekommen war und die Räder sich berührt hatten. Rettungskräfte hatten den bewusstlosen 75-Jährigen zunächst wiederbelebt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.