„Eigentlich mache ich die Arbeit gerne, obwohl ich manche Tage unter Vollgas angehen muss.“ So bilanziert Reinhold Hartweg im RHEINPFALZ-Gespräch seine Arbeit bei der Bürgerinitiative Flüchtlingshilfe, für die er 15 bis 20 Stunden bei der Betreuung von Flüchtlingen wöchentlich aufwendet. Besonders intensiv kümmert er sich um die Belange einer Mutter mit zwei Kindern aus Eritrea.

Hartweg (69) hat in Landau fürs Lehramt an Grund- und Hauptschulen studiert. Fünf Jahre lang unterrichtete er an Grundschulen in Leimersheim und Bad Kreuznach, bevor