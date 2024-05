Aus der Johannesstraße eine Fahrradstraße zu machen, würde die gefährliche Situation für Zweiradfahrer an der Einmündung zur Großen Greifengasse entschärfen: Dieser Meinung ist Werner Zink, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Speyer. An dieser für Autofahrer schwer einsehbaren Einmündung kommt es immer wieder zu Unfällen mit Radfahrern. Der jüngste Fall ereignete sich Ende April. 2018 war hier Radeln gegen die Einbahnrichtung erlaubt worden. Der ADFC habe schon damals vorgeschlagen, eine Fahrradstraße einzurichten, so Zink. Ein Hinweisschild „Achtung Fahrradstraße“, an der Einmündung in der Greifengasse aufgestellt, wäre für Autofahrer ersichtlicher „als zwei kleine Pfeile, die auf den gegenläufigen Radverkehr hinwiesen“, findet Zink. „Nicht einheimische Autofahrer achten auf diese kleinen Pfeile nicht, somit ist nicht ersichtlich, dass es um gegenläufigen Radverkehr geht“, sagt er.