In der Nacht zum Dienstagnacht haben unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte in der Cany-Barville-Straße einzubrechen. Laut Polizei misslang der Einbruchsversuch. Allerdings wurde ein Seitenfenster beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth unter Telefon 07271 92210 in Verbindung zu setzen.