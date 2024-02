Zwischen Dienstag und Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster an der Rückseite eines Schnellimbisses in der Bahnhofstraße in Kandel auf. Aus dem Verkaufsraum wurde laut Polizeibericht eine geringe Menge Bargeld entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.