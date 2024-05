Vermutlich bereits am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter über die Terrassentür in die Geschäftsräume einer Firma in der Joseph-Haydn-Straße ein. Laut Polizei versuchten sie vergeblich einen Tresor zu öffnen. Es entstand Schaden von 200 Euro. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0 72 74 95 80, pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.