Die Hauptstraße 130 bis 132 bekommt ein neues Gesicht. Wo früher eine Bäckerei war, sollen moderne Wohnungen entstehen. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Bauantrag befürwortet. Für das Ensemble im Dorfzentrum wird ein Fachwerkhaus mit einer Wohnung saniert. In der einstigen Bäckerei sollen fünf Wohnungen entstehen. Im hinteren Bereich werden eine Scheune und ein Anbau aus den 1960er-Jahren abgerissen, dort sind Reihenhäuser mit insgesamt zehn Wohnungen geplant.

Jutta Schwind (SPD) sieht in dieser Wohnanlage eine Bereicherung für den Ort. Allerdings appellierte sie an die Bauaufsicht, „ihre Arbeit zu machen, damit die Höhen eingehalten werden“. Beigeordnete Thea Weber (Freie Wähler) begrüßte das Bauvorhaben in der Mitte des Dorfes, ebenso wie Bürgermeister Martin Thürwächter (CDU) und der gesamte Gemeinderat – umso mehr, da das langjährige Vorhaben für den Wohnungsbau in der Raiffeisenstraße nun endgültig vom Tisch ist. Das teilte Thürwächter von einer Sitzung des Regionalverbandes mit.