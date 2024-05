Auf dem Weg zum „Windpark Erlenbach“ ist man jetzt einen großen Schritt vorangekommen. Von einem „Meilenstein“ jedenfalls sprach Stefanie Scholer, Projektleiterin der Firma GAIA, die zusammen mit der Energie Baden-Württemberg drei neue Windenergieanlagen in Erlenbach und eines im benachbarten Herxheim errichten will. Dieses Vorhaben wurde jetzt im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kandel aufgenommen. Nun folgt das technische Gutachten und im kommenden Jahr soll das Genehmigungsverfahren anlaufen. Wenn alles klappt und sowohl die SGD Süd als auch die anderen beteiligten Behörden zustimmen, würde man dann im Jahre 2026 mit dem Bau der vier Anlagen beginnen, so die Projektleiterin. Scholer dankte bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates vor allem Ortsbürgermeister Maik Wünstel für die bisherige gute Zusammenarbeit. Sie könne nur hoffen, dass auch die Umsetzung des Vorhabens so harmonisch erfolgen werde.