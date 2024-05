Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus dem Vogelpark des Vogelzucht- und Waldvogelliebhabervereins Wörth im Kreis Germersheim sind bei einer Einbruchserie etliche Vögel verschwunden, Schneeeule Smilla erlitt eine schwere Verletzung. Was hat es mit dem Vogelklau auf sich? Ein Anruf beim Vereinsvorsitzenden.

Der Vogelzuchtverein betreibt am Altrhein nördlich des Wörther Altorts seit 1992 seinen Vogelpark, der auch öffentlich zugänglich ist. Juni Huber hat mit Vereinschef Theo Binkele über die Einbruchserie gesprochen.

Herr Binkele, was ist bei Ihnen passiert?

In unseren Vogelpark wurde in den vergangenen drei Wochen drei Mal eingebrochen. Jedes Mal wurden Vögel mitgenommen.

Wie hoch ist denn der Schaden?

Der Schaden beläuft sich etwa auf 5000 Euro, es könnten auch 7000 oder mehr sein. Die Preise für die Vögel schwanken, für einen Lori zum Beispiel zwischen 600 und 2400 Euro – je nachdem, wie zutraulich die sind. Da habe ich dann nur 750 Euro angenommen, es könnte aber auch viel mehr sein.