Innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel gibt es immer weniger Straftaten, mit denen sich die Polizeiinspektion in Wörth zu befassen habe.

Die Fallzahlen gingen zurück und befanden sich im vergangenen Jahr mit 669 auf dem niedrigsten Stand im Betrachtungszeitraum, also seit 2018, heißt es im Bericht. Dieser lag den Ratsmitgliedern vor und wurde von Beamten der PI Wörth erläutert. Insgesamt, so Polizeikommissar Florian Eschbacher, gelte die Verbandsgemeinde Kandel als sicherste innerhalb des Dienstbezirks.

Lediglich bei den Raubdelikten wurden zwei Fälle mehr als im Vorjahr verfolgt. Dass es weniger Fahrraddiebstähle gebe, dürfte auch damit zusammenhängen, dass gerade dieses Delikt in der Verbandsgemeinde Kandel als Brennpunkt besonders bekämpft wurde. Zwei Straftaten gegen das Leben wurden zuletzt 2020 registriert, in den beiden vergangenen Jahren gab es keine zu verfolgen. Innerhalb der Verbandsgemeinde gibt es natürlich in der Stadt Kandel die meisten Straftaten. Je kleiner die Dörfer, desto weniger Fälle werden registriert.

Bei den „Diebstählen ohne erschwerende Umstände“ fällt die kleinste Gemeinde Vollmersweiler auf. Hier konnten die zwei Fälle aus dem Jahre 2020 auch aufgeklärt werden. Insgesamt lag in der Verbandsgemeinde Kandel die Aufklärungsquote bei diesen Diebstählen bei 35 Prozent 2022. Mit 96 Prozent recht hoch ist auch die Aufklärungsquote bei der Rauschgiftkriminalität, die ebenfalls einen Schwerpunkt in der Stadt Kandel hat. Hier gab es 22 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Cannabis-Plantage in einem größeren Anwesen in Steinweiler wurde aber erst aufgedeckt, nachdem es hier zu einem Brand durch eine defekte Wärmelampe gekommen war, wie zu hören war. Bei den Montagsdemos, die im Zeitraum von Januar bis Juni 2022 in Kandel durchgeführt wurden, wurden nach Angaben der Polizei übrigens zu 19 Straftaten Ermittlungen aufgenommen. Im Bereich der Verkehrsüberwachung gebe die Polizei ihr Bestes, kontrolliere so gut es geht, berichtete Polizeikommissar Dennis Klein. Immer wieder müsse man hören, dass in Tempo-30-Zonen „gerast“ und hier zu wenig kontrolliert werde. In den beiden letzten Jahren habe es innerhalb der Verbandsgemeinde Kandel aber keine Unfälle mit Todesopfern gegeben, die Zahl der Verkehrsunfälle stieg um 11 Prozent auf 283. Bürgermeister Volker Poß konnte bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates auch den neuen Bezirksbeamten Polizeioberkommissar Michael Kerth vorstellen.