Nachdem die Verbandsgemeinde Kandel und die Deutsche Glasfaser eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben, startet dieser Tage die sogenannte Nachfragebündelung. Schließen genügend Haushalte einen Vertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen ab, steht einem schnellen Glasfasernetz nichts mehr im Wege.

„Jetzt ist die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger gefragt“, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Glasfaser. Am Freitag, 21. August, startet demnach die Nachfragebündelung. Bis Montag, 9. November, können die Einwohner der Verbandsgmeinde Kandel einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Laut Mitteilung gibt es eine einzige Voraussetzung: „Mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Steinweiler, Erlenbach, Minfeld, Freckenfeld, Winden und Vollmersweiler ziehen mit. Wird diese Quote bis zum Stichtag erreicht, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege.“

Ausführliche Informationen zum Netzausbau, den Produkten sowie zum Projektverlauf liefert die Deutsche Glasfaser bei einem Online-Infoabend am Mittwoch, 26. August. Persönliche Beratung bietet das Unternehmen im eigens eingerichteten Servicepunkt bei der Frey & Frey Steuerberatungsgesellschaft in der Bahnhofstraße 6 in Kandel (1. Obergeschoss).

Auf der Überholspur

„So wir 40 Prozent der Haushalte gewinnen können, sind sie ganz vorne mit dabei“, warb ein Sprecher der Deutschen Glasfaser am Montag, 17. August, im Zeiskamer Gemeinderat für den Glasfaserausbau im Ort. Nach dem Verlauf der bisherigen Gespräche mit Bürgern und Verwaltung sei er überzeugt, das Projekt in Zeiskam verwirklichen zu können. Demnächst starte die Haus-zu-Haus-Befragung und selbstverständlich werde auch ein Büro vor Ort eingerichtet – mit arbeitnehmerfreundlichen Öffnungszeiten. am Abend oder samstags. Spätestens die Corona-Krise habe gezeigt, dass schnelle, stabile und belastbare Internetverbindungen sowohl für die Arbeitswelt, aber auch das sogenannte Homeschooling unabdingbar seien.

Termin

Online-Infoabend der Deutschen Glasfaser am Mittwoch, 26. August, 19 Uhr. Über den PC/Laptop kann unter https://deutsche-glasfaser.zoom.us/j/96667055792 teilgenommen werden. Für mobile Endgeräte in der „Zoom Cloud Meeting“-App lautet die Meeting-ID: 966 6705 5792.