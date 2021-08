Ein negativer Corona-Test ist in vielen Urlaubsländern Voraussetzung für die Einreise. Obwohl in vielen europäischen Ländern ein negativer Schnelltest ausreicht, ist für einige Urlaubsregionen ein negativer PCR-Test nötig. Die Teststellen im Landkreis sind jedoch rar.

„Die Kreisverwaltung selbst betreibt keine öffentlichen Testzentren“, verweist der Kreis auf RHEINPFALZ-Nachfrage auf die PCR-Testangebote bei Hausärzten. Menschen, die einen zuverlässigeren PCR-Test statt eines Schnelltests wünschten oder bräuchten, sollten „stets beim eigenen Hausarzt nachfragen, ob dort ein PCR-Test möglich ist.“ Zudem halte die Kreisverwaltung bei Nachfragen eine „intern erstellte und gepflegte Übersicht“ vor, die von den Testwilligen aber jeweils „dringend auf ihre Aktualität“ geprüft werden solle.

Ohne Anordnung oder Verdacht wird’s teuer

Ohne den Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test durch eine Anordnung des Gesundheitsamts oder einem positiven Schnelltest wird das öffentliche Testangebot auch über die Landkreisgrenzen hinaus knapp. Das Corona-Testzentrum im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer bietet kostenpflichtige Tests für 70 Euro nur für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und auf Anweisung des Arbeitgebers an. Termingebundene PCR-Untersuchungen vor Reiseantritt seien dagegen nicht möglich, betont das Krankenhaus. Auch im gemeinsamen Corona-Diagnosezentrum der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße in Landau sei ein PCR-Test nur mit einer mit Laborüberweisung, also mit ärztlich bescheinigtem Verdacht möglich, heißt es vonseiten der Stadt Landau.

Reisewillige könnten sich dagegen im Testzentrum der DLRG und der Stadt Landau in der Jugendstil-Festhalle in Landau testen lassen. Der PCR-Test schlägt mit 80 Euro zu Buche, die selbst zu tragen sind. Das Landauer Testzentrum ist unter der Woche am frühen Vormittag zwischen 7 und 10 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende können Testwillige zwischen 9 und 16 Uhr ebenfalls ohne vorherige Terminvereinbarung kommen.

Test darf nicht zu frisch und nicht zu alt sein

Wer dagegen im Landkreis bleiben will, muss auf private Testangebote zurückgreifen. Eines dieser Angebote macht Marc Sickelmann in Rülzheim und Westheim. Obwohl „viele Menschen sagen, in diesem Sommer fliegen wir nicht weit weg“, spürt er durch die Sommerferien eine „etwas höhere Nachfrage“ nach PCR-Tests. Er rät Reisenden sich vorab beim Auswärtigen Amt zu informieren, welche Art von Test zur Einreise im Zielland verlangt wird. Dann gelte es auch „Vorlaufszeit einzuplanen“, denn der Test dürfe nicht zu alt, aber auch nicht zu frisch sein. In Germersheim bietet zudem das Schnell Test Zentrum Germersheim auch PCR-Tests für alle an. Um eine vorherige Online-Terminbuchung wird gebeten. Zudem bittet das Zentrum „Menschen mit Symptomen direkt zum Arzt zu gehen.“

Für PCR-Tests im Landkreis Germersheim können sich Reisewillige unter anderem an diese Anlaufstationen wenden:

Germersheim: Schnelltest-Zentrum Germersheim am Globus Baumarkt, Mo-Fr: 8-17 Uhr, Sa: 9-17 Uhr, So: 12-15 Uhr, www.stz-germersheim.de, Kosten des PCR-Tests für Selbstzahler: 76,36 Euro (Terminvereinbarung erbeten).

Rülzheim/Westheim: Naturheilpraxis Marc Sickelmann, So. 14-16 Uhr und nach Vereinbarung (Westheim), 06344-9424121, www.praxis-sickelmann.de, Kosten des PCR-Tests für Selbstzahler: 95 Euro

Wörth: Allgemeinarztpraxis Z. Lukas, Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo 16-18:30 Uhr und Di/Do 16-18 Uhr, 07271-3131, Kosten des PCR-Tests für Selbstzahler: 80 Euro