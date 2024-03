Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wohncontainer für Flüchtlinge werden wohl nicht beim Rathaus aufgestellt. Es gibt eine Alternative. Der Misthaufen, der vor der Villa Sommer dampfte, hat laut Verwaltung mit der Entscheidung nichts zu tun.

In Jockgrim wird ein neuer Standort für die geplanten Container für Asylsuchende diskutiert: ein privates Grundstück am Ortsrand, hinter der Rheinstraße. Am Montag hat die Verbandsgemeindeverwaltung