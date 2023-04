Führungswechsel beim CDU-Gemeindeverband Kandel. Der 28-jährige Kandeler Niklas Hogrefe löst Michael Niedermeier ab. Dem bisherigen Vorsitzenden verweigerten die Mitglieder die Entlastung.

Einstimmig wurde Niklas Hogrefe bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in Steinweiler zum Vorsitzenden der CDU in der Verbandsgemeinde Kandel gewählt. Sein Vorgänger Michael Niedermeier nahm krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teil. Hogrefe war im letzten Jahr auch zum Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Kandel gewählt worden und ist auch dort Nachfolger von Niedermeier.

Zur Versammlung, die nach drei Jahren längst fällig war, hatte der stellvertretende Vorsitzende Jens Majer zusammen mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Thorsten Rheude eingeladen. Majer musste auch den Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden vorlegen. Der fiel kurz aus. Seit drei Jahren fanden keine Versammlungen und keine Vorstandssitzungen mehr statt. Majer selbst bewertete dies als „nicht vorzeigbare Bilanz“. Wohl auch aus diesem Grunde sprach sich niemand für die Entlastung des seit 2017 amtierenden Vorsitzenden Niedermeier aus. Alle übrigen Vorstandsmitglieder wurden dagegen einstimmig entlastet.

Allein erfreulich sei die Tatsache, dass der CDU-Gemeindeverband in jedem Jahr, mit Ausnahme während der Corona-Pandemie, die traditionelle Ostereier-Verkaufsaktion zugunsten der Kinderkrebshilfe in Karlsruhe durchgeführt habe. Schatzmeister Norbert Knauber berichtete über einen Reinerlös in Höhe von 1650 Euro im vergangenen Jahr, den man an den Förderverein der Kinder-Onkologie überweisen konnte.

Gemeindeverband soll wiederbelebt werden

Der neue Vorsitzende wird unterstützt von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Friedel Hartmann (Steinweiler) und Jens Majer (Winden). Niklas Hogrefe kündigte eine Reihe von Aktionen an, mit denen er den Gemeindeverband Kandel wieder beleben und die Mitarbeit in der CDU attraktiver machen möchte. So werde man sich in einer Klausurtagung auf die Wahlkämpfe im nächsten Jahr (Kommunalwahlen, Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde) vorbereiten. Außerdem gelte es, junge Mitglieder zu gewinnen und auch an die zu denken, die der CDU zum Teil seit Jahrzehnten die Treue halten. Ein Ehrungsabend sei längst überfällig, meinte der neue Vorsitzende.

Bei der Aussprache zur bisherigen Arbeit wurde auch an die Landtagswahlen erinnert. Offene Kritik äußerten Mitglieder am CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Weiner, zu dessen Wahlkreis auch die Verbandsgemeinde Kandel gehöre. Weiner wurde mangelhafte Präsenz vorgehalten, man wünsche sich von ihm mehr aktive Unterstützung als Ansprechpartner für alle Fragen zur Landespolitik, war zu hören.

Der Vorstand

Vorsitzender: Niklas Hogrefe (Kandel), Stellvertreter: Friedel Hartmann (Steinweiler), Jens Majer (Winden), Schatzmeister: Norbert Knauber (Steinweiler), Mitgliederbeauftragte: Gilda Moser (Kandel) Beisitzer: Michael Detzel (Steinweiler), Martin Thürwächter (Freckenfeld), Judith Vollmer (Kandel) und Benjamin Gantz (Kandel), Kassenprüfer: Hermann Getto, Jörg Thürwächter