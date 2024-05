Die Carl-Benz-Gesamtschule hat den Energiesparmeister-Wettbewerb in Rheinland-Pfalz gewonnen. Die IGS stellt sich nun der Konkurrenz der anderen 15 Landessieger: Bis zum 6. Juni kann für sie abgestimmt werden.„Die Schule überzeugte die Jury mit ihrem langjährigen Energiespar-Engagement im Bereich Heizen, Strom und Wasser“, heißt es in der Pressemitteilung von co2online. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft veranstaltet den Wettbewerb, unterstützt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Mehr als 440 Schulen und erstmals auch Jugendfußballvereine hatten sich beworben. Als Landessieger erhält die Carl-Benz-Gesamtschule 2500 Euro Preisgeld sowie eine Patenschaft mit der Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG. Gelingt es der Schule, Bundessieger zu werden, winken weitere 2500 Euro.

Die IGS spart schon seit über 20 Jahren Energie: „Der Gesamtbetrag der eingesparten Gelder, die unmittelbar aus unserem langjährigen Energiespar-Engagement im Bereich Heiz-, Strom- und Wasserkosten resultieren, übersteigen seit einiger Zeit die 100.000 Euro-Marke“, heißt es in der Bewerbung der Schule. Durch das „Fifty-fifty-Projekt“ mit dem Landkreis geht die Hälfte zurück an die Schule. Davon wurde unter anderem eine Photovoltaikanlage an der Sporthalle gebaut.

Nachhaltigkeit spielt auch bei der Mülltrennung, Mobilität und im Schulgärten eine Rolle. Pro Klasse werden zwei Energiebeauftragte gewählt. Das Umweltteam der Schule baute ein Solarenergiehaus mit autarker Insel-Solaranlage – finanziert von den 10.000 Euro, die sie als Gewinner des Deutschen Klimapreises 2019 bekommen hatten.

Bundessieger beim Energiesparmeister-Wettbewerb wird die Schule mit den meisten Stimmen. Bis 6. Juni kann man auf www.energiesparmeister.de/voting abstimmen. Am 14. Juni findet die Preisverleihung im Klimaschutzministerium Berlin statt.