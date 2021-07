Der Brunnen auf dem Vorplatz des Bürgerhauses wird nicht erneuert. Darauf hat sich die Mehrheit des Ortsgemeinderates nach längerer Diskussion verständigt. Die Kosten für die Instandsetzung liegen laut Verwaltung zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Unter anderem müssten eine neue Leitung vom Bürgerhaus und eine Filteranlage eingebaut werden. Ein Schild mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ würde laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) nicht garantieren, dass nicht doch Wasser getrunken werde. Schließlich sei der Auslauf des Wassers für Kleinkinder gut zu erreichen.

Der nicht funktionsfähige Brunnen wird allerdings in das Gestaltungskonzept des Vorplatzes miteinbezogen. Drum herum soll es ein Staudenbeet geben. Da sehr viel in Eigenleistung erfolgen soll, könne man schnell auf unvorhergesehene Dinge reagieren und das zur Verfügung stehende Geld sei so gut im Blick.