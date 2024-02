Die Straßenbeleuchtung in mehreren Straßenabschnitten von Maximiliansau ist seit Donnerstagabend ausgefallen. Betroffen ist laut einer Meldung der Stadtverwaltung die Cany-Barville-Straße sowie angrenzende Straßen. Laut Informationen der RHEINPFALZ ist zum Beispiel der Platz vor dem Alten Schulhaus komplett betroffen, ebenso blieben Laternen in der Theresienstraße dunkel. Mehrere Bürger haben dies bei der Stadt gemeldet. „Es sind keine weiteren Meldung zu dieser Problematik notwendig“, schreibt die Stadt. Die Ursache ist derweil noch unklar. Die Pfalzwerke arbeiten an einer Problemlösung. Laut Stadtverwaltung kann dies jedoch noch einige Tage dauern.