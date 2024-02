Eine Polizeistreife stellte am Freitag gegen 16.45 Uhr in der Orffstraße in Germersheim ein Auto ohne Kennzeichen fest, in dem drei Personen saßen. Da das Fahrzeug noch warm war, wurden die Personen auf das Fahrzeug angesprochen. Ein Mann gab sich als Eigentümer und Fahrer zu erkennen und räumte ein, dass er das Fahrzeug am heutigen Tag gekauft habe und zuvor mit entstempelten Kennzeichen gefahren war. Während der Verkehrskontrolle stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zudem Cannabis und Kokain konsumiert haben soll. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.