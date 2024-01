Seit den frühen Morgenstunden blockieren Bauern aus der Pfalz und auch aus dem Elsass die beiden Grenzübergänge in Neulauterburg und auf der B9/A 35. Sie folgten mit ihren Traktoren dem Aufruf der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV), die eine bessere Agrarpolitik fordert. Viele Autofahrer standen zunächst im Stau, mussten auf Nebenstrecken ausweichen oder warten, bis zeitweise ein Korridor für die Weiterfahrt geöffnet wurde. Die allermeisten von ihnen zeigten Verständnis, auch wenn sie Umwege fahren mussten. Derzeit dauert die Demonstration der Landwirte noch an. Ein Sprecher der Veranstalter deutete an, man wolle bis gegen 14 Uhr auf die Lage der Landwirte aufmerksam machen. Es gehe bei Weitem nicht nur um die Kürzungen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer, sondern um grundlegende Fragen der Agrarpolitik. Erfreut zeigte man sich über die große Solidarität der französischen Berufskollegen. Mehr dazu lesen Sie hier