[Aktualisierung 16.43 Uhr) Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person ist es gegen 12 Uhr am Dienstagmittag auf der B272 zwischen Lustadt und Zeiskam gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw im Gegenverkehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam eine 34-jährige Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Ein Lkw, der in entgegen gesetzter Richtung unterwegs war, konnte noch teilweise ausweichen und verhinderte der Polizei zufolge Schlimmeres. Die Autofahrerin wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B272 war für Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis gegen 16.30 Uhr gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke ereignete sich nach Polizeiangaben ein weiterer Unfall.