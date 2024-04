Der künftige Bürgermeister oder die künftige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kandel wird am Sonntag, 10. November, gewählt.

Diesen Termin legte jetzt der Verbandsgemeinderat Kandel fest. An diesem Tag sollen auch die Wahlen zum Beirat für Migration und Integration der Stadt Kandel und des Landkreises Germersheim stattfinden. Mehrere Wahlen also an einem Tag! Eine Zusammenlegung mit der Kommunalwahl am 9. Juni wäre nicht möglich gewesen, weil die Termine gesetzlich vorgegeben sind und die Amtszeit von Bürgermeister Volker Poß zum 1. April 2025 ausläuft. Und in den Herbstferien von Rheinland-Pfalz sollte die Wahl auch nicht stattfinden. Sollte eine Stichwahl erforderlich sein, dann würde diese zwei Wochen nach der Wahl, also am Sonntag, 24. November durchgeführt werden.

Die frei werdende Stelle soll im Mai öffentlich im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz ausgeschrieben werden. Ende der Bewerbungsfrist wäre dann der 30. August 2024. Bewerben um die Stelle können sich alle Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, die das 18. Lebensjahr am Tag der Wahl vollendet haben und noch nicht 65 Jahre alt sind. Erforderlich ist ein privater Wahlvorschlag eines Einzelnen oder einer Partei oder Wählergruppe. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Eine Einstufung in die Besoldungsgruppe B2 oder B3 ist vorgesehen. Außerdem erhält auch der neue Bürgermeister eine Dienstaufwandsentschädigung.

Bisher bekannt geworden ist nur, dass die SPD mit Mike Schönlaub einen Fachbereichsleiter der Verbandsgemeindeverwaltung zum Kandidaten nominiert hat.