Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Westheims gute Stube muss die Kommune tief in die Tasche greifen: Um Mängel im Bürgerhaus zu beheben und dieses zukunftssicher zu machen, stehen 230.000 Euro im Haushalt 2021. Weitere 200.000 Euro fallen 2022 an. Der Etat, den der Haupt- und Finanzausschuss am Montag beraten hat, sieht aber auch noch weitere wichtige Investitionen vor.

Im Sommer 2019 hat der TÜV das Bürgerhaus geprüft, etliche Mängel festgestellt und die Ortsgemeinde aufgefordert, diese zu beseitigen: Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG)