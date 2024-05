Am Montag wurden zwischen 20.20 und 22.20 Uhr wurden an zwei Autos in der Waldstraße die Beifahrerscheiben eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten der oder die Täter die Fahrzeuge und klauten die Geldbeutel. Der Schaden liegt etwa bei 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 72 74 95 80, pigermersheim@polizei.rlp.de. Die Polizei rät zudem, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen.