Rund 150.000 Euro Schaden sind am Mittwochnachmittag beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto in Bretten entstanden. Laut Polizei war das Fahrzeug führerlos in den Gleisbereich gerollt. Der herannahende Personenzug erfasste den Wagen am Heck und schleifte ihn einige Meter weit mit. Verletzte gab es nicht. Am Auto entstand Totalschaden. Die Bahnstrecke zwischen Bretten und Maulbronn-West war vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.