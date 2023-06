Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitunter gibt es einen Unterschied zwischen dem, was rechtens ist, und dem, was als gerecht empfunden wird. Vollkommen ungerecht behandelt fühlen sich einige Anlieger in der Westheimer Schulstraße und dem Georg-Louis-Ring, nachdem sie die „Feststellungsbescheide zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen …“ für den Straßenausbau erhalten haben.

„Das ist ungerecht“, ärgert sich Werner Jochem im Gespräch mit der RHEINPFALZ, an dem auch andere Betroffene teilnehmen. „Alle haben den Bescheid erhalten,