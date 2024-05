Der Pfälzerwaldverein (PWV) Leimersheim bekommt eine Leader-Förderung. Mit den rund 6800 Euro soll das Vereinsgelände aufgehübscht werden.

In unmittelbarer Nähe zum Rhein liegt das Gelände des Vereins, idyllisch eingebettet in den Rheinauen und liebevoll gepflegt von den Vereinsmitgliedern. Auf den rund 400 Quadratmetern findet sich grundsätzlich alles, um ein Sommer- oder Familienfest in gemütlicher Runde auszurichten: Toiletten-Anlage, witterungsgeschützte Sitzmöglichkeiten und einen Grill. Sogar Strom ist – wenn auch nicht immer zuverlässig – vorhanden. Eine voll ausgestattete Küche steht zwar nicht zur Verfügung, aber eine kleine Kochmöglichkeit findet sich in der Vereinshütte. Der Platz eignet sich als Ausgangspunkt für Spaziergänge oder Radausflüge zum Rhein oder in den Auenwald.

Eine Maßnahme: Die Pergola bekommt einen neuen Windschutz. Foto: bja

Ziel: Vereinsmitglieder gewinnen

Obwohl das PWV-Gelände also alles in allem einen guten, attraktiven Eindruck macht, herrscht stets Renovierungsbedarf, wie der Vorsitzende Roland Burkart aufzeigt. Der Verein will sich eine mobile Photovoltaikanlage anschaffen und die Pergola mit neuen Elementen für einen besseren Windschutz ausstatten. Das Holz des Unterstands war teilweise morsch und wurde dann auch noch von Randalierern angesprüht. „Da gibt es mittlerweile moderne Elemente, die nicht mehr aus Holz sind“, sagt Burkart, der sich bereits informiert und Angebote eingeholt hat. Zudem soll ein neuer Kühlschrank samt Gefrierfach angeschafft werden und ein Trampolin, das in den Boden eingelassen wird, realisiert werden. Insgesamt liegen die Kosten dafür bei rund 8500 Euro, der Großteil wird durch die Leader-Förderung abgedeckt.

Fest mit der Ortsgruppe Insheim/Impflingen

Die Ortsgruppe ist überaltert. Vor einigen Jahren stand sie bereits kurz vor der Auflösung, wie Roland Burkart und seine Frau Constanze erinnern. „Wir wollen den Verein zukunftsfähig machen“, sagt der Vorsitzende. Man hoffe, durch das attraktive Vereinsgelände in erster Linie neue Mitglieder zu gewinnen. Familien würden die bestehenden Angebote des Vereins wie das Ostereiersuchen oder den Kaffee-Kuchen-Ausschank, der ab und zu organisiert wird, bereits gerne annehmen, sagt Constanze Burkart. Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, das PWV-Gelände zu mieten. Auch können sich Burkart und seine Mitstreiter zusätzliche Veranstaltungen vorstellen – wenn es eben genug helfende Hände gibt. Durch die gute Lage, kommen an schönen Tagen zahllose Ausflügler am Areal vorbei, die meisten mit dem Fahrrad. Bis Herbst diesen Jahren sollen die Arbeiten aus der Leader-Förderung abgeschlossen sein.

Info

Am Sonntag, 26. Mai, ab 12 Uhr ist das Rad- und Wanderfest auf dem Gelände des PWV Leimersheim, das gemeinsam von den Ortsgruppen Leimersheim und Insheim/Impflingen ausgerichtet wird. Neben Musik von den „Schoppequetscher“ steht unter anderem die lokale Spezialität Froschdeckel auf dem Speiseplan.