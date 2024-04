In der Nacht zum Mittwoch wurden im Stadtgebiet von Germersheim zwei Autos aufgebrochen. An einem am „Paradeplatz“ abgestellten Fiat wurden von einem unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und zwei Zigarettenpackungen aus dem Innenraum entwendet. Aus einem weiteren in der Orffstraße geparkten Wagen wurden ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet. Bereits zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist in Germersheim in der Straße Am Messplatz die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und ein Schaden von etwa 1000 Euro angerichtet worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar, informierte die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.