An einem in der Straße „Am Meßplatz“ in Germersheim abgestellten Auto hat ein noch unbekannter Täter zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, die Seitenscheibe beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf schätzungsweise 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.