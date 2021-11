Das Vorbereitungsteam für die Aktion „Junge Kirche im Advent“, die in der Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen in Bellheim stattfindet, veranstaltet an den Adventssonntagen für Kinder und deren Eltern, Jugendliche und Junggebliebene vier sogenannte Impulse in vier verschiedenen Kirchen der Pfarrei. Bei den vier Impulsen, die jeweils um 10.30 Uhr beginnen, soll immer ein anderer Heiliger oder eine Heilige im Mittelpunkt stehen. Dazu gibt es ein leckeres Plätzchen-Rezept, das zuhause gemeinsam ausprobiert werden kann, so die Verantwortlichen um Tobias Baumgärtner.

Am Sonntag, 28. November, steht in der Sankt-Bartholomäus-Kirche in Zeiskam die Heilige Barbara im Mittelpunkt. Am zweiten Adventssonntag wird sich in der Pfarrkirche in Bellheim alles um den Heiligen Nikolaus drehen. Um den Heiligen Johannes geht es am dritten Advent, 12. Dezember, in der St. Georgskirche in Knittelsheim und um die Heilige Maria am vierten Adventssonntag in der Kirche St. Martin in Ottersheim. Wer mitmachen möchte, sollte sich immer bis donnerstags vor dem jeweiligen Adventssonntag im Pfarrbüro anmelden: Telefon 07272 973050, E-Mail: pfarramt.bellheim@bistum-speyer.de