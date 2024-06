Ein Wechsel an der Spitze von Freckenfeld steht bevor. Der neue Ortsbürgermeister heißt Marc Ulm, der für die SPD angetreten war. Auf Ulm entfielen 548 Stimmen, für den derzeitigen Amtsinhaber Martin Thürwächter (CDU) sprachen sich 361 Wähler aus.

Marc Ulm zeigte sich in einer ersten Reaktion glücklich über dieses deutliche Ergebnis. Er wolle mit allen Ratsmitgliedern, unabhängig von deren Parteizugehörigkeit, ein offenes und vertrauensvolles Miteinander pflegen und lege viel Wert auf transparente Entscheidungen. So wolle er das Beste für Freckenfeld erreichen, sagte er uns am Sonntag nach Bekanntwerden seines Wahlerfolgs. Der 45jährige Bauunternehmer, lange Jahre auch als Vorsitzender des TSV Freckenfeld engagiert, hatte insgeheim schon auf einen Sieg gesetzt, freute sich nun aber besonders über das deutliche Abschneiden.

Das Ergebnis ist bitter für den bisherigen Amtsinhaber Martin Thürwächter, der fünf Jahre lang Ortsbürgermeister von Freckenfeld war. Thürwächter zeigte sich darüber auch enttäuscht. Bis zur letzten Wahl im Jahre 2019 hatte die SPD mit Karl Schmid sen., Theo Kuhn und Gerlinde Jetter-Wüst jahrzehntelang das Amt an der Spitze der Ortsgemeinde besetzt.