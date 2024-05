Das Gebäude des alten Bahnhofs steht seit Jahren leer. Die neue Besitzerin Felicia Pop will in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude 16 Wohnungen realisieren. Ein Bauzaun soll widerrechtlichen Zutritt verhindern. Doch das gelingt nicht. Wie Felicia Pop mitteilt, hat sie bei der Polizei Germersheim Anzeige gegen Unbekannt erstattet, weil Unbefugte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft haben. So wurde unter anderem eine Scheibe eingeschlagen und eine Mauer durchbrochen. Im Inneren wurde ein Feuer gemacht und auch eine Raucherecke scheint es im Obergeschoss zu geben. Damit das Gebäude nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen wird, bitte die Besitzerin die Anwohner, wenn sie bemerken, dass Unbefugte sich im Gebäude aufhalten, dies der Polizei Germersheim unter 07274 9580 mitzuteilen.