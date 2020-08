Am vergangenen Wochenende wurden in Offenbach die AfD-Wahlkreisbewerber für die Wahlkreise 51 und 52 bestimmt. Von den Mitgliedern gewählt wurde für den Wahlkreis 51 (Germersheim) Matthias Joa, Mdl und Kreisvorsitzender; Ersatzkandidat ist der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion in Germersheim, Alfons Braun. Für den Wahlkreis 52 (Wörth) wurde Andreas Wondra, Vorsitzender der Kreistagsfraktion gewählt. Ersatzkandidat ist Theo Scherrer, Mitglied im Kreistag/Verbandsgemeinderat.