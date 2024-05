Zu mehr als drei Jahren Haft ist in Frankenthal jetzt ein Mann verurteilt worden, der sich in einer Grünstadter Notwohnung für Obdachlose an zwei Frauen verging und seine Taten auch noch filmte. Zuvor war er schon einmal im Gefängnis gesessen, weil er nach dem Scheitern einer Beziehung seine Ex-Partnerin gestalkt hatte. Welche Rechtfertigung er nun für seine Übergriffe vorbrachte und was laut Richterin der wahre Grund für die Aufnahmen war, steht im ausführlichen Artikel.